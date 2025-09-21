QuotazioniSezioni
AGRH: iShares U.S. ETF Trust iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggreg

25.98 USD 0.11 (0.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AGRH ha avuto una variazione del 0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.98 e ad un massimo di 25.98.

Segui le dinamiche di iShares U.S. ETF Trust iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggreg. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
25.98 25.98
Intervallo Annuale
25.39 26.15
Chiusura Precedente
25.87
Apertura
25.98
Bid
25.98
Ask
26.28
Minimo
25.98
Massimo
25.98
Volume
1
Variazione giornaliera
0.43%
Variazione Mensile
0.31%
Variazione Semestrale
0.12%
Variazione Annuale
0.27%
21 settembre, domenica