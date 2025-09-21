Valute / AGRH
AGRH: iShares U.S. ETF Trust iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggreg
25.98 USD 0.11 (0.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AGRH ha avuto una variazione del 0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.98 e ad un massimo di 25.98.
Segui le dinamiche di iShares U.S. ETF Trust iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggreg. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.98 25.98
Intervallo Annuale
25.39 26.15
- Chiusura Precedente
- 25.87
- Apertura
- 25.98
- Bid
- 25.98
- Ask
- 26.28
- Minimo
- 25.98
- Massimo
- 25.98
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.43%
- Variazione Mensile
- 0.31%
- Variazione Semestrale
- 0.12%
- Variazione Annuale
- 0.27%
21 settembre, domenica