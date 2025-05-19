Валюты / AEON
AEON: AEON Biopharma Inc Class A
0.76 USD 0.04 (5.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AEON за сегодня изменился на -5.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.76, а максимальная — 0.80.
Следите за динамикой AEON Biopharma Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.76 0.80
Годовой диапазон
0.38 115.90
- Предыдущее закрытие
- 0.80
- Open
- 0.78
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Low
- 0.76
- High
- 0.80
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- -5.00%
- Месячное изменение
- 5.56%
- 6-месячное изменение
- 33.33%
- Годовое изменение
- -98.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.