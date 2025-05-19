QuotazioniSezioni
Valute / AEON
AEON: AEON Biopharma Inc Class A

0.74 USD 0.01 (1.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AEON ha avuto una variazione del -1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.72 e ad un massimo di 0.75.

Segui le dinamiche di AEON Biopharma Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.72 0.75
Intervallo Annuale
0.38 115.90
Chiusura Precedente
0.75
Apertura
0.75
Bid
0.74
Ask
1.04
Minimo
0.72
Massimo
0.75
Volume
54
Variazione giornaliera
-1.33%
Variazione Mensile
2.78%
Variazione Semestrale
29.82%
Variazione Annuale
-99.00%
21 settembre, domenica