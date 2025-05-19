Valute / AEON
AEON: AEON Biopharma Inc Class A
0.74 USD 0.01 (1.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AEON ha avuto una variazione del -1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.72 e ad un massimo di 0.75.
Segui le dinamiche di AEON Biopharma Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.72 0.75
Intervallo Annuale
0.38 115.90
- Chiusura Precedente
- 0.75
- Apertura
- 0.75
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Minimo
- 0.72
- Massimo
- 0.75
- Volume
- 54
- Variazione giornaliera
- -1.33%
- Variazione Mensile
- 2.78%
- Variazione Semestrale
- 29.82%
- Variazione Annuale
- -99.00%
21 settembre, domenica