Living Off Gold Institucional

Торгуйте золотом по институциональной стратегии

Living Off Gold Institutional PRO — Профессиональный советник MT5 для торговли XAUUSD

Living Off Gold Institutional PRO — это профессиональный торговый советник нового поколения, созданный для трейдеров, которым необходимы стабильность, дисциплина и профессиональное управление рисками.

В отличие от большинства торговых роботов, использующих простые индикаторы, мартингейл или сеточные стратегии, данный советник принимает решения на основе комплексного анализа рынка и институциональных принципов торговли.

Главная цель системы:

Открывать сделки только при наличии высокой вероятности успешного исхода.

Как работает советник

Перед открытием каждой сделки алгоритм анализирует:

Smart Money Concepts (SMC)

Структуру рынка (BOS и CHoCH)

Order Blocks

Fair Value Gaps (FVG)

Зоны ликвидности

Силу тренда

Волатильность

Качество торгового сценария

Соотношение риск/прибыль

Размер спреда

Параметры управления капиталом

Только после подтверждения всех необходимых условий система открывает позицию.

Профессиональное управление рисками

Советник включает:

Ограничение дневных убытков

Дневную цель по прибыли

Контроль общей нагрузки на депозит

Динамический Stop Loss

Динамический Take Profit

Автоматический расчет объема позиции

Полностью автоматическое сопровождение сделок

Без Martingale.

Без Grid.

Без опасных методов восстановления убытков.

Оптимизирован исключительно для XAUUSD

Алгоритм разработан специально для торговли золотом.

Все фильтры и параметры были оптимизированы под особенности рынка XAUUSD.

Основные преимущества

✔ Smart Money Concepts

✔ Order Blocks

✔ Fair Value Gaps

✔ Анализ ликвидности

✔ Подтверждение тренда

✔ Анализ структуры рынка

✔ Интеллектуальное управление капиталом

✔ Контроль дневной прибыли и убытков

✔ Полностью автоматическая торговля

✔ Совместимость с MetaTrader 5

Рекомендации

Для достижения максимальной эффективности рекомендуется использовать:

• VPS-сервер

• Брокера с низкими спредами

• ECN-счет

• Стабильное интернет-соединение

Важная информация

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Несмотря на использование современных алгоритмов фильтрации и профессионального управления капиталом, ни один торговый робот не способен гарантировать прибыль или полностью исключить вероятность убытков.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Перед использованием на реальном счете обязательно протестируйте советник на демо-счете.

Изучите его работу, настройте параметры в соответствии со своей стратегией управления рисками и только после этого переходите к торговле на реальные средства.