Living Off Gold Institucional

Living Off Gold Institutional PRO — Профессиональный советник MT5 для торговли XAUUSD

Торгуйте золотом по институциональной стратегии

Living Off Gold Institutional PRO — это профессиональный торговый советник нового поколения, созданный для трейдеров, которым необходимы стабильность, дисциплина и профессиональное управление рисками.

В отличие от большинства торговых роботов, использующих простые индикаторы, мартингейл или сеточные стратегии, данный советник принимает решения на основе комплексного анализа рынка и институциональных принципов торговли.

Главная цель системы:

Открывать сделки только при наличии высокой вероятности успешного исхода.

Как работает советник

Перед открытием каждой сделки алгоритм анализирует:

  • Smart Money Concepts (SMC)
  • Структуру рынка (BOS и CHoCH)
  • Order Blocks
  • Fair Value Gaps (FVG)
  • Зоны ликвидности
  • Силу тренда
  • Волатильность
  • Качество торгового сценария
  • Соотношение риск/прибыль
  • Размер спреда
  • Параметры управления капиталом

Только после подтверждения всех необходимых условий система открывает позицию.

Профессиональное управление рисками

Советник включает:

  • Ограничение дневных убытков
  • Дневную цель по прибыли
  • Контроль общей нагрузки на депозит
  • Динамический Stop Loss
  • Динамический Take Profit
  • Автоматический расчет объема позиции
  • Полностью автоматическое сопровождение сделок

Без Martingale.

Без Grid.

Без опасных методов восстановления убытков.

Оптимизирован исключительно для XAUUSD

Алгоритм разработан специально для торговли золотом.

Все фильтры и параметры были оптимизированы под особенности рынка XAUUSD.

Основные преимущества

✔ Smart Money Concepts

✔ Order Blocks

✔ Fair Value Gaps

✔ Анализ ликвидности

✔ Подтверждение тренда

✔ Анализ структуры рынка

✔ Интеллектуальное управление капиталом

✔ Контроль дневной прибыли и убытков

✔ Полностью автоматическая торговля

✔ Совместимость с MetaTrader 5

Рекомендации

Для достижения максимальной эффективности рекомендуется использовать:

• VPS-сервер

• Брокера с низкими спредами

• ECN-счет

• Стабильное интернет-соединение

Важная информация

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Несмотря на использование современных алгоритмов фильтрации и профессионального управления капиталом, ни один торговый робот не способен гарантировать прибыль или полностью исключить вероятность убытков.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Перед использованием на реальном счете обязательно протестируйте советник на демо-счете.

Изучите его работу, настройте параметры в соответствии со своей стратегией управления рисками и только после этого переходите к торговле на реальные средства.


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Gold Neural Core
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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