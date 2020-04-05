Gold M5 Asian Range Breakout

Sortie de la plage M5 de l'or — Expert Advisor de trading automatisé pour XAUUSD Ce conseiller expert exploite les cassures de la fourchette de prix de la session asiatique sur l'or (XAUUSD), sur l'unité de temps M5. Il identifie la fourchette de prix formée durant la session asiatique, puis surveille une cassure de cette fourchette à l'ouverture des sessions suivantes. Cette stratégie combine deux approches complémentaires : Une logique de continuation , suivant le mouvement lorsque le prix franchit la fourchette dans le sens de la tendance.

, suivant le mouvement lorsque le prix franchit la fourchette dans le sens de la tendance. Une logique d'inversion , permettant d'identifier les situations de manipulation de marché lorsque le prix passe en dessous de la fourchette avant de s'inverser. L'EA comprend une gestion des risques intégrée (dimensionnement des lots basé sur le capital, stop loss et take profit dynamiques, protection contre le drawdown), ainsi qu'une fenêtre de trading définie en dehors de laquelle aucune nouvelle position n'est recherchée. Backtest et optimisation

Cette stratégie a été testée sur 3,5 ans de données historiques (2023-2026) sur GOLD M5. Un filtre supplémentaire a été développé et validé par une optimisation exhaustive (recherche systématique de la meilleure plage de paramètres, avec des contrôles de robustesse) pour réduire la proportion de faux signaux de rupture. Résultats des tests rétrospectifs sur cette période : Bénéfice net : 629 554 $ (dépôt initial : 100 000 $)

(dépôt initial : 100 000 $) Facteur de profit : 2,74

Taux de victoire : 75,27 %

Nombre de transactions : 186

Baisse relative : 12,09 % Ces résultats proviennent d'un test rétrospectif et ne garantissent pas les performances futures. Conçu pour fonctionner de manière totalement autonome sans aucune intervention manuelle, il convient aussi bien aux comptes de trading standard qu'aux comptes de compétition des sociétés de trading pour compte propre.

Toute la logique (gestion de la plage, des cassures et des positions) allumée directement les chandeliers M5 depuis le code, quelle que soit l'unité de temps du graphique à laquelle le conseiller expert est associé. Que vous l'exécutiez sur un graphique M5, M15 ou H1, son comportement reste exactement le même : aucune configuration n'est nécessaire de ce côté-là.

Avertissement important

Les résultats des simulations rétrospectives ne garantissent pas les performances futures en conditions réelles : les marchés évoluent et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cela dit, un échantillon de 190 transactions sur 3,5 ans (plutôt que quelques semaines ou une poignée de transactions) réduit le risque de surapprentissage et offre une représentation plus fidèle du comportement réel.

Vos commentaires sont importants.

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Le paramètre « Décalage horaire GMT du serveur » est désactivé — il est sans effet, et voici pourquoi.

L'EA détecte et corrige automatiquement et en continu le décalage horaire du serveur, sans jamais avoir besoin d'une table de consultation du courtier ni d'aucun réglage manuel de votre part.

Fonctionnement : à chaque démarrage, le robot compare deux horloges : l'heure du serveur de votre courtisan et le temps universel coordonné (UTC). La différence entre les deux correspond au décalage horaire actuel de votre courtier. Le robot calcule automatiquement cette différence, que votre courtier fonctionne sur GMT+0, GMT+2, GMT+3 ou tout autre fuseau horaire.

L'avantage de cette approche : elle s'adapte à l'heure d'été comme à l'heure d'hiver sans aucune mise à jour ; le calcul est actualisé à chaque fois et ne repose jamais sur une valeur fixe susceptible de devenir obsolète. De plus, elle fonctionne exactement de la même manière en simulation et en trading réel, ce qui garantit que les résultats observés lors des tests correspondant au comportement réel du robot une fois en production.

Concrètement, cela signifie qu'aucune configuration n'est requise, qu'aucun tableau de correspondance de courtiers n'est à consulter et qu'aucun risque de modification des heures de trading du robot ne résulte d'une faute de frappe. Le paramètre visible dans la liste des réglages est inactif ; vous pouvez l'ignorer sans problème. Il vous suffit de choisir la taille de lot adaptée à votre dépôt.