Gold M5 Asian Range Breakout

Sortie de la plage M5 de l'or — Expert Advisor de trading automatisé pour XAUUSD

Ce conseiller expert exploite les cassures de la fourchette de prix de la session asiatique sur l'or (XAUUSD), sur l'unité de temps M5. Il identifie la fourchette de prix formée durant la session asiatique, puis surveille une cassure de cette fourchette à l'ouverture des sessions suivantes.

Cette stratégie combine deux approches complémentaires :

  • Une logique de continuation , suivant le mouvement lorsque le prix franchit la fourchette dans le sens de la tendance.
  • Une logique d'inversion , permettant d'identifier les situations de manipulation de marché lorsque le prix passe en dessous de la fourchette avant de s'inverser.

L'EA comprend une gestion des risques intégrée (dimensionnement des lots basé sur le capital, stop loss et take profit dynamiques, protection contre le drawdown), ainsi qu'une fenêtre de trading définie en dehors de laquelle aucune nouvelle position n'est recherchée.

Backtest et optimisation
Cette stratégie a été testée sur 3,5 ans de données historiques (2023-2026) sur GOLD M5. Un filtre supplémentaire a été développé et validé par une optimisation exhaustive (recherche systématique de la meilleure plage de paramètres, avec des contrôles de robustesse) pour réduire la proportion de faux signaux de rupture.

Résultats des tests rétrospectifs sur cette période :

  • Bénéfice net : 629 554 $ (dépôt initial : 100 000 $)
  • Facteur de profit : 2,74
  • Taux de victoire : 75,27 %
  • Nombre de transactions : 186
  • Baisse relative : 12,09 %

Ces résultats proviennent d'un test rétrospectif et ne garantissent pas les performances futures.

Conçu pour fonctionner de manière totalement autonome sans aucune intervention manuelle, il convient aussi bien aux comptes de trading standard qu'aux comptes de compétition des sociétés de trading pour compte propre.

Toute la logique (gestion de la plage, des cassures et des positions) allumée directement les chandeliers M5 depuis le code, quelle que soit l'unité de temps du graphique à laquelle le conseiller expert est associé. Que vous l'exécutiez sur un graphique M5, M15 ou H1, son comportement reste exactement le même : aucune configuration n'est nécessaire de ce côté-là.

Avertissement important

Les résultats des simulations rétrospectives ne garantissent pas les performances futures en conditions réelles : les marchés évoluent et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cela dit, un échantillon de 190 transactions sur 3,5 ans (plutôt que quelques semaines ou une poignée de transactions) réduit le risque de surapprentissage et offre une représentation plus fidèle du comportement réel.

Vos commentaires sont importants.

Si vous utilisez ce produit, laissez un avis m'aidera énormément à continuer de le développer et de l'améliorer. Merci d'avance pour vos commentaires.

Le paramètre « Décalage horaire GMT du serveur » est désactivé — il est sans effet, et voici pourquoi.

L'EA détecte et corrige automatiquement et en continu le décalage horaire du serveur, sans jamais avoir besoin d'une table de consultation du courtier ni d'aucun réglage manuel de votre part.

Fonctionnement : à chaque démarrage, le robot compare deux horloges : l'heure du serveur de votre courtisan et le temps universel coordonné (UTC). La différence entre les deux correspond au décalage horaire actuel de votre courtier. Le robot calcule automatiquement cette différence, que votre courtier fonctionne sur GMT+0, GMT+2, GMT+3 ou tout autre fuseau horaire.

L'avantage de cette approche : elle s'adapte à l'heure d'été comme à l'heure d'hiver sans aucune mise à jour ; le calcul est actualisé à chaque fois et ne repose jamais sur une valeur fixe susceptible de devenir obsolète. De plus, elle fonctionne exactement de la même manière en simulation et en trading réel, ce qui garantit que les résultats observés lors des tests correspondant au comportement réel du robot une fois en production.

Concrètement, cela signifie qu'aucune configuration n'est requise, qu'aucun tableau de correspondance de courtiers n'est à consulter et qu'aucun risque de modification des heures de trading du robot ne résulte d'une faute de frappe. Le paramètre visible dans la liste des réglages est inactif ; vous pouvez l'ignorer sans problème. Il vous suffit de choisir la taille de lot adaptée à votre dépôt.


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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
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SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
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Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
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[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Gold Asian London EA
Sebastien Marcel Louis Chatelais
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ASIAN LONDON EA – XAUUSD M5 Bénéfice net : +451 719 $ (+451 % sur 3,5 ans) Taux de victoire : 76,69 % de trades gagnants Important : Ce conseiller expert est exclusivement conçu pour l'or (XAUUSD/GOLD) sur l'unité de temps M5 . Les performances publiées (taux de réussite 77,16 % et bénéfice net de +451 719 $) sont obtenues uniquement dans ces conditions. Symboles Gold compatibles : GOLD# – XM, Amiraux XAUUSD – ICMarkets, Pepperstone, Tickmill, Exness, FBS XAUUSD Le paramètre « Décalage horaire
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