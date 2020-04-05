AlphaCore EA MT5

🌟 产品概述

AlphaCore EA MT5是一款专为XAUUSD（黄金）市场精心设计的高级自动化交易专家顾问。

💰 资金管理方案

智能资金配置系统，优化风险收益比

可根据账户规模和个人偏好自定义设置

科学的仓位计算，有效控制单笔风险

🛡️ 全面风险保护

多层级止损保护机制

智能追踪系统，动态调整保护位

成本安全机制，防止盈利转亏损

实时监控持仓状态，及时响应市场变化

⚡ 卓越性能

高效数据处理，快速响应市场

优化的系统架构，降低资源占用

断线重连后自动恢复持仓管理

稳定可靠的运行表现





🔧 使用要求

基本配置：

交易品种：XAUUSD（黄金/美元）

建议起始资金：$500以上

杠杆比例：1:200或更高

推荐VPS：确保持续稳定运行

参数设置：

提供用户友好的参数配置界面

默认参数已优化，可直接使用

支持根据个人需求灵活调整

⚠️ 重要提示

充分测试：建议先在模拟账户测试，熟悉系统运作

理性预期：建立合理的收益期望，重视风险管理

定期检查：虽然自动化程度高，仍需定期查看运行状态

网络稳定：建议使用VPS确保7×24小时不间断运行

免责声明：外汇和差价合约交易具有高风险，可能不适合所有投资者。请确保您完全理解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力做出投资决策。



