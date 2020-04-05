AlphaCore EA MT5

🌟 产品概述
AlphaCore EA MT5是一款专为XAUUSD（黄金）市场精心设计的高级自动化交易专家顾问。
💰 资金管理方案
智能资金配置系统，优化风险收益比
可根据账户规模和个人偏好自定义设置
科学的仓位计算，有效控制单笔风险
🛡️ 全面风险保护
多层级止损保护机制
智能追踪系统，动态调整保护位
成本安全机制，防止盈利转亏损
实时监控持仓状态，及时响应市场变化
⚡ 卓越性能
高效数据处理，快速响应市场
优化的系统架构，降低资源占用
断线重连后自动恢复持仓管理
稳定可靠的运行表现

🔧 使用要求
基本配置：
交易品种：XAUUSD（黄金/美元）
建议起始资金：$500以上
杠杆比例：1:200或更高
推荐VPS：确保持续稳定运行
参数设置：
提供用户友好的参数配置界面
默认参数已优化，可直接使用
支持根据个人需求灵活调整
⚠️ 重要提示
充分测试：建议先在模拟账户测试，熟悉系统运作
理性预期：建立合理的收益期望，重视风险管理
定期检查：虽然自动化程度高，仍需定期查看运行状态
网络稳定：建议使用VPS确保7×24小时不间断运行
免责声明：外汇和差价合约交易具有高风险，可能不适合所有投资者。请确保您完全理解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力做出投资决策。

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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
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Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
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Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
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Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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