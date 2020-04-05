AlphaCore EA MT5
- Эксперты
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- Версия: 4.13
- Активации: 15
🌟 产品概述
AlphaCore EA MT5是一款专为XAUUSD（黄金）市场精心设计的高级自动化交易专家顾问。
💰 资金管理方案
智能资金配置系统，优化风险收益比
可根据账户规模和个人偏好自定义设置
科学的仓位计算，有效控制单笔风险
🛡️ 全面风险保护
多层级止损保护机制
智能追踪系统，动态调整保护位
成本安全机制，防止盈利转亏损
实时监控持仓状态，及时响应市场变化
⚡ 卓越性能
高效数据处理，快速响应市场
优化的系统架构，降低资源占用
断线重连后自动恢复持仓管理
稳定可靠的运行表现
🔧 使用要求
基本配置：
交易品种：XAUUSD（黄金/美元）
建议起始资金：$500以上
杠杆比例：1:200或更高
推荐VPS：确保持续稳定运行
参数设置：
提供用户友好的参数配置界面
默认参数已优化，可直接使用
支持根据个人需求灵活调整
⚠️ 重要提示
充分测试：建议先在模拟账户测试，熟悉系统运作
理性预期：建立合理的收益期望，重视风险管理
定期检查：虽然自动化程度高，仍需定期查看运行状态
网络稳定：建议使用VPS确保7×24小时不间断运行
免责声明：外汇和差价合约交易具有高风险，可能不适合所有投资者。请确保您完全理解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力做出投资决策。