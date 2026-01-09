ФрилансРазделы

Нужен советник который сам открывает отложенные ордера и сопровождает сделку + трейлинг стоп

MQL4 Эксперты Forex

Техническое задание

Нужен робот который будет автоматически определять направление для отложенных ордеров по сделке открытой в ручную и выставлять их,для каждого отложенного ордера своя лотность,прописываемая так же в роботе.Общий тейк профит,общий стоп лос,так же нужен будет трейлинг стоп прицепить к ближайшей сделке от тейк профита он будет передвигаться общей линией для всех открытых и открывающихся ордеров.Советник так же должен подхватывать дополнительные сделки открытые вручную,и выставлять для них Заданный в настройках стоп лосс  и тейк профит и трейлинг стоп,если тейк или стоп лосс не прописан в роботе,значит его нет.При достижении тейк профита или стоп лосса все отложки так же должны удаляться роботом с данного окна не цепляя сделки с других окон этого же терминала.Да и нужна кнопка закрывающая всё и удаляющая отложенные ордера.

Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(5)
Проекты
6
50%
Арбитраж
1
100% / 0%
Просрочено
1
17%
Работает
Опубликовал: 6 примеров
2
Разработчик 2
Оценка
(23)
Проекты
27
33%
Арбитраж
2
0% / 50%
Просрочено
0
Свободен
3
Разработчик 3
Оценка
(539)
Проекты
619
33%
Арбитраж
36
36% / 53%
Просрочено
11
2%
Загружен
4
Разработчик 4
Оценка
(8)
Проекты
21
10%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
2
10%
Работает
5
Разработчик 5
Оценка
(265)
Проекты
595
35%
Арбитраж
64
20% / 58%
Просрочено
147
25%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 22 примера
6
Разработчик 6
Оценка
(110)
Проекты
128
55%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
7
Разработчик 7
Оценка
Проекты
1
0%
Арбитраж
0
Просрочено
1
100%
Свободен
8
Разработчик 8
Оценка
(172)
Проекты
185
32%
Арбитраж
5
60% / 20%
Просрочено
3
2%
Свободен
Опубликовал: 3 примера
9
Разработчик 9
Оценка
(71)
Проекты
254
53%
Арбитраж
16
50% / 38%
Просрочено
83
33%
Свободен
10
Разработчик 10
Оценка
(37)
Проекты
50
20%
Арбитраж
15
27% / 67%
Просрочено
7
14%
Свободен
Опубликовал: 1 пример
11
Разработчик 11
Оценка
(83)
Проекты
140
13%
Арбитраж
10
60% / 10%
Просрочено
3
2%
Свободен
12
Разработчик 12
Оценка
(27)
Проекты
37
24%
Арбитраж
14
0% / 93%
Просрочено
4
11%
Работает
13
Разработчик 13
Оценка
(326)
Проекты
391
52%
Арбитраж
20
55% / 15%
Просрочено
27
7%
Занят
Похожие заказы
Копир сигналов из Телеграма 30+ USD
Нужен простой копир сигналов из тг без особых заморочек, распознающий сигналы типа “EURUSD SELL 1.10000/1.11000 TP1 … TP2 … SL …” , возможность выбирать точку входа из двух предложенных. С помощью в установке ( при возникновении вопросов )
Нужен торговый робот для работы на форексе (MT4). 300 - 500 USD
Торговый робот для Форекс сцепка трейдинг вью и мт4. Алгоритм работы робота на основе отскока ценовых уровней коррекции Фибоначчи и временных периодов Фибоначчи а так же на основе коррекции Фибоначчи выставление тейк профита и стоп лоса Исполнитель должен быть с города Ижевск
Индикатор метатрейдер 4 по паттернам 30+ USD
Добрый день! Требуется индикатор по паттернам волн Эллиотта "треугольник" и "диагональ". На первый взгляд, может показаться запутанно, но я могу в течении короткого созвона показать логику работы индикатора на графике. Волны строятся по локальным минимумам и максимумам цены на графике в соответствии с условиями волнового анализа. Сигнал о появлении паттерна выводится на экран на этапе формирования волны D (в
Принять сигналы через webhook 70 - 150 USD
Здравствуйте! Мне необходимо написать торгового советника (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который будет работать по сигналам из TradingView через Webhook. Ключевая особенность: Робот должен иметь систему подтверждения сигнала перед входом и систему экстренного закрытия при исчезновении сигнала. Технические требования: 1. Связь: Прием сигналов в формате JSON через Webhook. 2. Риск-менеджмент: * Лот: Автоматический
Требуется написать не сложного эксперта по управлению, модификации и закрытию сетки ордеров. 30+ USD
Приветствую! Нужно написать не сложного эксперта который будет работать с ордерами открываемыми другим существующим экспертом. Нужно что б новый эксперт мог : Выставлять стоп в плюс по открытым ордерам, задавать трейлинг стоп, и самое главное, закрывать все ордера по старшему (последнему) ордеру. Детали в личке опишу
Нужно сконвертировать готовый индикатор с MQL4 в MQL5. 30 - 100 USD
Все необходимые файлы уже подготовлены, осталось только выполнить их конвертацию под MT5. В процессе работы, если появятся дополнительные вопросы или нюансы, мы оперативно их рассмотрим и решим, чтобы обеспечить корректную и стабильную работу проекта. Бюджет также согласуем
Разработка/доработка советника MT5 + скрипты на Python для трейдинга 30 - 100 USD
Ищу опытного разработчика для работы с торговыми роботами в MetaTrader 5 и сопутствующими инструментами на Python. Основные задачи: Реализация/модификация советника MT5 на MQL5 по стратегиям (с сеткой, динамическим лотом, TP/SL, частичной фиксацией прибыли); Внедрение или адаптация готового MQL5-модуля в существующий советник без нарушения логики; Написание вспомогательных скриптов на Python для: • сбора и анализа
Нужен советник Python (скрипт trading view- на основе индикатора). 30+ USD
Доброго дня. Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении). Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо. В индикаторе много параметров, но
Нужен советник на основе математики 100 USD
1) Советник открывает двойной ордер одинакового объёма разного направления, заданного в параметрах, как стартовый лот; этот ордер считается нулевым; 2) По ходу движения цены в любую сторону советник открывает на каждом шаге сетки двойные ордера, согласно множителю (5.) и условиям пункта 29.; Визуально - это выглядит так, что вся сетка состоит из двойных ордеров, либо по краям сетки всегда остаются двойные ордера, при

Информация о проекте

Бюджет
50+ USD

Заказчик

(8)
Размещено заказов10
Количество арбитражей0