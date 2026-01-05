Уровни

Их могут по разному называть: поддержки/сопротивления, спроса/предложения, зона интереса покупателей/продавцов и т.д. и т.п.

Достаточно взглянуть на график и любой трейдер-любитель сможет их обозначить, примеры на приложенных скриншотах.

По какому же алгоритму эти уровни будет определять индикатор - решать вам, поэтому от вас собственные инженерные решения, очень бы хотелось, чтобы уровни которые очевидны для человека отображались индикатором.





Основные требования к индикатору

1) наличие буферов со значениями индикатора.

2) не должен грузить систему, не должен тормозить бэктест (при использовании iCustom в EA), быстродействие на уровни стандартных индикаторов в МТ.

3) наличие стандартных алертов, уведомлений.

4) версии для МТ4 и МТ5.

5) полные права, будет опубликован в маркете.