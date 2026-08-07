Обсуждение статьи "От начального до среднего уровня: Очереди, списки и деревья (V)"

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Опубликована статья От начального до среднего уровня: Очереди, списки и деревья (V):

В этой статье мы реализовали первые компоненты древовидной структуры. Поскольку я понимаю, что эта структура может быть очень сложной на начальном этапе обучения, мы будем внедрять её спокойно и шаг за шагом. Таким образом, каждый сможет понять, как работает дерево и когда лучше всего его использовать.

Итак, если список решает проблему очередей и даже может заменить их во многих ситуациях, зачем нам нужны деревья? А какое место во всем этом они занимают? Что ж, уважаемый читатель, деревья — это естественная эволюция списков, и у них есть ещё более благородное предназначение. "Хорошо, но я всё ещё не понимаю. Не могли бы вы объяснить это подробнее, прежде чем мы начнём рассматривать код?" Конечно могу. Я думаю, что понимание назначения деревьев перед тем, как смотреть код, поможет вам понять сам код. Чтобы понять деревья, нужно понять проблему списков. Да, и хотя они решают проблему очередей, сами списки имеют свои проблемы. По этой причине была создана другая структура данных, позволяющая выполнять поиск элементов с более высокой эффективностью. Понимаете? Как такое возможно?

Чтобы понять это, представьте списки с тысячами, возможно, миллиардами элементов — количество, которое для большинства людей может показаться немыслимым. Однако даже списки, содержащие несколько тысяч элементов, могут создавать проблемы при поиске. Основная проблема заключается во времени, которое требует поиск.



Автор: CODE X

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