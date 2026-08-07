Обсуждение статьи "Изучение Стандартной библиотеки MQL5 (Часть 4): Создание библиотеки пользовательских сигналов"
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Опубликована статья Изучение Стандартной библиотеки MQL5 (Часть 4): Создание библиотеки пользовательских сигналов:
Разработка сложных советников возможна с помощью мастера MQL5 даже при ограниченном опыте программирования. Библиотека сигналов по умолчанию содержит множество готовых сигналов, которые можно оптимизировать для достижения высокой торговой эффективности. В этой подробной статье мы создадим пользовательские сигналы, чтобы превратить торговые идеи в полностью функциональные советники, совместимые с фреймворком мастера MQL5. В этой статье описывается наш путь от первоначальной концепции до окончательной реализации, освещаются проблемы, решения и ценные выводы, полученные в ходе процесса.
Преимущество мастера MQL5
Мастер MQL5 заметно упрощает разработку алгоритмических торговых систем, предлагая ряд ключевых преимуществ:
1. Возможности быстрого прототипирования
2. Предварительно оптимизированные компоненты
Мастер предоставляет доступ к тщательно протестированным модулям, включая:
Автор: Clemence Benjamin