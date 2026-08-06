Обсуждение статьи "Моделирование рынка: Position View (XII)"

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Опубликована статья Моделирование рынка: Position View (XII):

В этой статье вы научитесь создавать визуальный сигнал на своей торговой платформе, чтобы прямо на графике определять, является ли позиция длинной или короткой, без необходимости обращаться к терминалу. Кроме того, в тексте рассматривается реализация функциональности, которая улучшает отображение при перемещении линий тейк-профита и стоп-лосса, скрывая горизонтальную линию, следующую за курсором мыши, во время перемещения этих линий во избежание путаницы. Чтение предлагает практические знания для настройки систем моделирования рынка.

В предыдущей статье я показал, как перемещать линии стоп-лосса и тейк-профита с минимальными усилиями. Многие считают это очень сложной и трудной задачей, учитывая количество необходимых действий. Без должных мер предосторожности график может отображать уровень цены, отличающийся от зарегистрированного на сервере. Это может произойти, если вы переместите линию на новый уровень, но сервер не зарегистрирует изменение. В результате, в реальной торговле можно понести значительные убытки и получить лишь незначительную прибыль. Всегда следует стараться вносить в код как можно меньше изменений. Когда мы вносим какие-либо изменения, мы должны убедиться, что они соответствуют ожидаемому и реальному поведению системы.

Следуя той же философии — изменять как можно меньше и стараться получить как можно больше, — давайте посмотрим, как включить в индикатор позиции некоторую информацию, которая позволит нам узнать, удерживаем ли мы позицию на продажу или на покупку. И всё это — просто взглянув на график.


Автор: Daniel Jose

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