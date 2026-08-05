Обсуждение статьи "От начального до среднего уровня: Очереди, списки и деревья (IV)"
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Опубликована статья От начального до среднего уровня: Очереди, списки и деревья (IV):
В предыдущей статье От начального до среднего уровня: очереди, списки и деревья (III) мы рассказали всё основное о том, что на самом деле представляет собой связный список И мы увидели, что с помощью простого изменения в коде мы могли бы построить двусвязный список или односвязный список. Это то, что многие считают сложным делом. Однако рассмотренный в предыдущей статье материал, не демонстрирует всех возможностей, которые предоставляет связный список. Также он не объясняет, почему во многих случаях это лучший вариант, когда нам нужно реализовать систему, целью которой является анализ большого объема данных.
Итак, представленный до настоящего момента механизм позволяет нам только вставлять и удалять значения, находящиеся на концах связного списка. Однако нам часто приходится добавлять и удалять значения в промежуточных позициях. Именно данный механизм и остается без объяснения, поскольку он ещё не реализован. Хорошо, давайте теперь продолжим наш ритуал, который заключается в устранении любых отвлекающих факторов, которые могут помешать вам сосредоточиться на том, что мы рассмотрим в статье. Давайте начнём реализацию последней части, чтобы связный список стал полностью функциональным. Как обычно, мы перейдем к новой теме, чтобы начать наше путешествие по увлекательному миру программирования.
Автор: CODE X