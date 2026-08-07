MetaTrader.com — ваш глобальный портал для трейдинга
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
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Сегодня трейдерам приходится использовать десятки разных сайтов.
Что если собрать все это в одном месте?
Представляем metatrader.com — новый портал для трейдеров, инвесторов и пользователей MetaTrader.
Финансовые рынки в одном месте
На главной странице собрана вся картина рынка. Следите за акциями США, валютами, индексами, металлами и сырьевыми товарами.
Более 11 000 инструментов с актуальными котировками и подробной статистикой. Открывайте страницу любого инструмента и получайте все необходимое:
Интерактивные графики
Для каждого инструмента доступен полнофункциональный интерактивный график. Используйте десятки встроенных индикаторов. Рисуйте линии тренда, каналы, уровни Фибоначчи и любые аналитические объекты.
Изучайте рынок прямо в браузере без установки дополнительного программного обеспечения.
Новости экономики
Следить за рынком гораздо проще, когда важная информация находится перед глазами. Читайте новости и аналитические обзоры от более чем 30 международных поставщиков, включая Reuters, Bloomberg, Yahoo Finance и других.
Используйте экономический календарь, чтобы отслеживать предстоящие события. А тепловая карта и рыночный скринер помогут за несколько секунд увидеть лидеров роста и падения.
Графики и идеи
Торговля — это не только цифры. Это еще и обмен опытом.
В разделе «Графики и идеи» трейдеры публикуют собственный анализ рынка, обсуждают торговые сценарии и делятся прогнозами. Изучайте идеи других участников или публикуйте собственные обзоры и зарабатывайте репутацию внутри сообщества.
Все для алготрейдинга
Если вы занимаетесь алгоритмической торговлей, metatrader.com становится единой точкой доступа ко всей экосистеме MetaTrader.
Все необходимые ресурсы находятся в одном месте.
Единый аккаунт
Если у вас уже есть аккаунт MQL5.community, создавать новый не нужно. Используйте те же логин и пароль для доступа ко всем сервисам.
Один аккаунт. Одна экосистема. Все возможности MetaTrader.
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