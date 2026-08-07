MetaTrader.com — ваш глобальный портал для трейдинга

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Сегодня трейдерам приходится использовать десятки разных сайтов.

  • На одном — новости.
  • На другом — графики.
  • На третьем — экономический календарь.
  • Еще где-то — торговые сигналы, идеи, статьи, программы.

Что если собрать все это в одном месте?

Представляем metatrader.com — новый портал для трейдеров, инвесторов и пользователей MetaTrader.




Финансовые рынки в одном месте

На главной странице собрана вся картина рынка. Следите за акциями США, валютами, индексами, металлами и сырьевыми товарами.

Более 11 000 инструментов с актуальными котировками и подробной статистикой. Открывайте страницу любого инструмента и получайте все необходимое:

  • цену в реальном времени
  • историю
  • фундаментальные показатели
  • связанные новости
  • аналитику
  • экономические события

Интерактивные графики

Для каждого инструмента доступен полнофункциональный интерактивный график. Используйте десятки встроенных индикаторов. Рисуйте линии тренда, каналы, уровни Фибоначчи и любые аналитические объекты.

Изучайте рынок прямо в браузере без установки дополнительного программного обеспечения.

Новости экономики

Следить за рынком гораздо проще, когда важная информация находится перед глазами. Читайте новости и аналитические обзоры от более чем 30 международных поставщиков, включая Reuters, Bloomberg, Yahoo Finance и других.

Используйте экономический календарь, чтобы отслеживать предстоящие события. А тепловая карта и рыночный скринер помогут за несколько секунд увидеть лидеров роста и падения.

Графики и идеи

Торговля — это не только цифры. Это еще и обмен опытом.

В разделе «Графики и идеи» трейдеры публикуют собственный анализ рынка, обсуждают торговые сценарии и делятся прогнозами. Изучайте идеи других участников или публикуйте собственные обзоры и зарабатывайте репутацию внутри сообщества.

Все для алготрейдинга

Если вы занимаетесь алгоритмической торговлей, metatrader.com становится единой точкой доступа ко всей экосистеме MetaTrader.

  • Изучайте язык MQL5
  • Читайте тысячи статей
  • Используйте документацию
  • Скачивайте готовых торговых роботов и индикаторы
  • Подключайте торговые сигналы
  • Исследуйте библиотеку исходных кодов
  • Работайте совместно над проектами через MQL5 Algo Forge

Все необходимые ресурсы находятся в одном месте.

Единый аккаунт

Если у вас уже есть аккаунт MQL5.community, создавать новый не нужно. Используйте те же логин и пароль для доступа ко всем сервисам.

Один аккаунт. Одна экосистема. Все возможности MetaTrader.


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