Обсуждение статьи "Моделирование рынка: Position View (XI)"
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Опубликована статья Моделирование рынка: Position View (XI):
Результат выполнения данного кода показан в следующей анимации.
Обратите внимание, что система теперь работает безупречно Именно так, как и ожидалось. Поскольку код претерпел некоторые изменения, многие из которых очень просты, нет необходимости выделять их отдельно. Однако, уважаемый читатель, я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на два момента в данном коде. Первый — это конструктор. Посмотрите, это немного отличается от того, что было в предыдущей версии. Вторая процедура — UpdatePrice. Обратите внимание, что процедуры, создававшие объекты, которые раньше находились в конструкторе, теперь находятся в этой процедуре. Поскольку код довольно простой, нет необходимости вдаваться в детали. Всё, что было сделано, — это удаление того, что делалось в конструкторе, и перенос этого в процедуру UpdatePrice, ничего особо впечатляющего.
Автор: Daniel Jose