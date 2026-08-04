Обсуждение статьи "Моделирование рынка: Position View (XI)"

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Опубликована статья Моделирование рынка: Position View (XI):

В этой статье я покажу вам, уважаемый читатель, как можновыбирать объекты, которые мы создаём на графике модифицировать индикатор позиции, чтобы он мог выполнять гораздо больше функций, чем это было предусмотрено изначально. Мы рассмотрим, как реализовать возможность перемещения цен и создания ценовых линий непосредственно на графике. Многим это покажется сложным для решения. Однако вы увидите, что мы сделаем это с минимальными усилиями. Вам нужно всего лишь немного подумать.

Результат выполнения данного кода показан в следующей анимации.

Обратите внимание, что система теперь работает безупречно Именно так, как и ожидалось. Поскольку код претерпел некоторые изменения, многие из которых очень просты, нет необходимости выделять их отдельно. Однако, уважаемый читатель, я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на два момента в данном коде. Первый — это конструктор. Посмотрите, это немного отличается от того, что было в предыдущей версии. Вторая процедура — UpdatePrice. Обратите внимание, что процедуры, создававшие объекты, которые раньше находились в конструкторе, теперь находятся в этой процедуре. Поскольку код довольно простой, нет необходимости вдаваться в детали. Всё, что было сделано, — это удаление того, что делалось в конструкторе, и перенос этого в процедуру UpdatePrice, ничего особо впечатляющего.


Автор: Daniel Jose

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