Обсуждение статьи "Изучение Стандартной библиотеки MQL5 (Часть 1): Интеграция и связывание компонентов"

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Опубликована статья Изучение Стандартной библиотеки MQL5 (Часть 1): Интеграция и связывание компонентов:

Сегодня мы делаем важный шаг к тому, чтобы помочь каждому разработчику понять, как читать структуры классов и быстро создавать советники с помощью стандартной библиотеки MQL5. Библиотека богата и расширяема, но при этом может показаться, что вам вручили сложный набор инструментов без руководства. Здесь мы делимся и обсуждаем альтернативный алгоритм интеграции — краткий, повторяемый рабочий сценарий, демонстрирующий, как надежно связывать классы в реальных проектах.

Разработчики часто оказываются в ситуации, когда у них есть целый набор высокоточных инструментов, но нет схемы, как собрать из них готовое решение. Чтобы упростить эту сложность, мы воспользуемся аналогией из реальной жизни: подобно тому, как человеческий организм полагается на специализированные органы, работающие под координацией головного мозга, советник полагается на специализированные модули, координируемые его основной программой.

В этой аналогии советник выступает в роли мозга — центрального органа, принимающего решения. Вспомогательные классы библиотеки играют роль его органов, выполняя специализированные функции:

  • Класс CTrade совершает сделки — подобно рукам, выполняющим действия.
  • Класс CIndicators анализирует рыночные данные — подобно глазам, воспринимающим окружающую среду.
  • Класс CAccountInfo отслеживает состояние счета — подобно нервной системе, собирающей и передающей обратную связь.


Автор: Clemence Benjamin

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