Обсуждение статьи "Изучение Стандартной библиотеки MQL5 (Часть 1): Интеграция и связывание компонентов"
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Опубликована статья Изучение Стандартной библиотеки MQL5 (Часть 1): Интеграция и связывание компонентов:
Разработчики часто оказываются в ситуации, когда у них есть целый набор высокоточных инструментов, но нет схемы, как собрать из них готовое решение. Чтобы упростить эту сложность, мы воспользуемся аналогией из реальной жизни: подобно тому, как человеческий организм полагается на специализированные органы, работающие под координацией головного мозга, советник полагается на специализированные модули, координируемые его основной программой.
В этой аналогии советник выступает в роли мозга — центрального органа, принимающего решения. Вспомогательные классы библиотеки играют роль его органов, выполняя специализированные функции:
Автор: Clemence Benjamin