Обсуждение статьи "Как построить мультивалютную netting-сетку с точным CatBoost и swap/carry-слоем в MQL5"
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Опубликована статья Как построить мультивалютную netting-сетку с точным CatBoost и swap/carry-слоем в MQL5:
В статье разбирается мультивалютный netting-советник для MetaTrader 5 с валютным графом из 28 пар, набором из 19 M1‑признаков и двумя моделями CatBoost, выполняемыми в MQL5 без упрощений. Показано, как прогнозы управляют сеткой лимитных заявок, режимными фильтрами, инвентарём и swap/carry при учёте брокерских ограничений, а также как обеспечить воспроизводимость через self‑test и проверку совпадения Python и MQL5.
Сетка начинает с простой сделки с рынком: она предлагает ликвидность ниже и выше текущей цены, получает исполнения и рассчитывает на возврат котировки к центру. На одном символе риск читается прямо с графика. На семи валютных кроссах терминал уже может обманывать взгляд. Позиции по EURGBP, EURNZD и GBPNZD выглядят разными, но вместе способны превратиться в одну крупную ставку на EUR, GBP или NZD.
Вторая проблема возникает между исследованием и эксплуатацией. Модель обучают в Python, а затем пересказывают терминалу в виде нескольких коэффициентов или упрощённого правила. Достаточно изменить порядок баров, rolling-окно, обработку NaN или знак сравнения в дереве — и в MetaTrader будет работать другая модель. У сетки это особенно болезненно: малое расхождение повторяется на каждом новом баре и влияет на тысячи заявок.
Третья проблема прозаична. Сервер может не поддерживать выбранный тип истечения, символы получают суффиксы, объём округляется по нестандартному шагу, а swap задаётся в пунктах, валюте депозита или как годовой процент. Поэтому задача статьи шире, чем прогноз цены. Нам нужен единый контур: общий рыночный контекст, точный инференс, ограниченный netting-инвентарь, адаптивный выход и исполнение, которое учитывает правила конкретного брокера.
Автор: Yevgeniy Koshtenko