Обсуждение статьи "Моделирование рынка: Position View (X)"

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Опубликована статья Моделирование рынка: Position View (X):

Нам необходим способ обработки создаваемых графических объектов. Предложение, представленное в предыдущей статье, отлично подходит для некоторых сценариев. В данном случае нам потребуется нечто более сложное, учитывая специфику рассматриваемой проблемы. Поэтому мы не будем пытаться заменить существующие в MetaTrader 5 механизмы управления ZOrder и, конечно же, проверять, какой объект находится на переднем плане или скрыт другим объектом. Мы сделаем нечто совершенно другое. Здесь я покажу, какие изменения необходимо внести в код, чтобы задействовать часть того, что MetaTrader 5 уже делает за нас.

В предыдущей статье Моделирование рынка: Position View (IX) мы начали изучать, как должно быть реализовано перемещение линий тейк-профита и стоп-лосса. Поскольку я хочу объяснить всем и сделать предельно понятным то, как и почему происходят изменения в коде, в этой статье мы попытаемся решить проблему, представленную в предыдущей статье. Проблема заключается в ZOrder. Если вы не знаете, какое значение имеет свойство ZOrder для объектов, не волнуйтесь, просто изучите предыдущие статьи этой серии, так как там я объясняю важность правильного определения значения этого свойства.

Кроме того, возникает вопрос: как мы можем использовать ZOrder в своих интересах? Ответ прост: мы не можем. Это кажется абсурдным и совершенно бессмысленным. Тем не менее, как бы хорошо вы ни умели программировать, уважаемый читатель, вам не удастся превзойти то, что уже запрограммировано в MetaTrader 5 для управления ZOrder.



Чтобы вы могли понять, что мы будем делать, сначала необходимо рассмотреть довольно простой код, который, тем не менее, крайне полезен для понимания того, как подойти к решению нашей задачи.


Автор: Daniel Jose

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