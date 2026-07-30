Обсуждение статьи "Теория графов: Алгоритм Форда—Фалкерсона для оценки ликвидности и пропускной способности рынка"
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Опубликована статья Теория графов: Алгоритм Форда—Фалкерсона для оценки ликвидности и пропускной способности рынка:
Система построена послойно, и каждый слой выполняет свою специфическую задачу. Первый слой сканирует график и выявляет структуру рынка — максимумы и минимумы свингов, ценовые дисбалансы (FVG), ордер-блоки и пулы ликвидности. Эти данные не отображаются визуально. Они преобразуются в узлы внутри ориентированного графа. Второй слой устанавливает связи между этими узлами и присваивает каждой связи оценку пропускной способности. Эта оценка рассчитывается на основе четырех факторов: объема тиков, силы предыдущих ценовых реакций, расстояния движения и качества типа структуры. Пулы ликвидности получают наивысший показатель. За ними следуют ордер-блоки. Далее по значимости идут ценовые дисбалансы (FVG) и свинги. После построения графа движок Форда—Фалкерсона обрабатывает его и возвращает одно число — максимальный поток от текущей цены к ближайшему целевому пулу ликвидности.
Система никогда не торгует только на основе потока. Направление цен имеет первостепенное значение. Цена должна находиться в ценовом дисбалансе (FVG) или корректно удерживаться от ордер-блока, а по другую сторону движения должен находиться пул ликвидности, который будет притягивать цену. Только после выполнения этих условий ICT показатель потока становится актуальным. Если максимальный поток превышает пороговое значение, сделка допускается к исполнению, и размер позиции определяется динамически — более сильный поток приводит к большему размеру позиции, более слабый поток — к меньшему. Если поток недостаточен или если на пути движения цены обнаруживается узкое место, сделка полностью пропускается.
Автор: Hlomohang John Borotho