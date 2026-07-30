Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 81): Использование паттернов Ишимоку и ADX Уайлдера в обучении на основе β-VAE-инференса"
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Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 81): Использование паттернов Ишимоку и ADX Уайлдера в обучении на основе β-VAE-инференса:
Почти все трейдеры признают, что рынки движутся в циклах оптимизма и пессимизма. Однако готовых инструментов, которые стабильно выявляют эти циклы и пригодны для прибыльной торговли, крайне мало. В последнее время на мировых рынках преобладают медвежьи настроения: внезапные распродажи и слабые отскоки происходят все чаще. В таких условиях механические стратегии, основанные на запаздывающих индикаторах, неизбежно дают ложные сигналы: волатильность выбивает трейдеров из позиций, которые в более спокойной обстановке могли бы развиться в ожидаемом направлении.
Нехватка готовых решений показывает необходимость кастомизации. Здесь особенно выделяются торговые платформы, оснащенные интегрированной средой разработки (IDE). Они не только обеспечивают исполнение сделок и построение графиков институционального уровня, но и могут иметь встроенного мастера создания торговых систем. В MetaTrader такой мастер представляет собой среду, которая позволяет трейдерам быстро собирать советники, даже не разрабатывая сложную торговую логику с нуля. Главное преимущество Мастера – возможность интеграции пользовательских классов сигналов. Благодаря этому трейдеры могут напрямую применять передовые методы машинного обучения в автоматизированных стратегиях.
Среди современных методов машинного обучения вариационные автокодировщики (VAE) привлекают внимание способностью сжимать шумные многомерные данные в структурированные скрытые представления. В отличие от обычного автокодировщика, β-VAE вводит контролируемый штраф, побуждающий скрытый слой выделять разделенные, содержательно значимые признаки, а не запоминать исходные данные. В трейдинге это позволяет выделять существенные свойства паттернов из потоков технических индикаторов и снижает чувствительность к шуму.
Автор: Stephen Njuki