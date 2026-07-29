Обсуждение статьи "Моделирование рынка: Position View (IX)"
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Опубликована статья Моделирование рынка: Position View (IX):
Здравствуйте, уважаемые читатели! Добро пожаловать в новую статью о создании системы репликации/моделирования.
В предыдущей статье, Моделирование рынка: Position View (VIII), мы показали, как это можно реализовать, или, точнее, как нам следует модифицировать код индикатора позиции, чтобы он, посредством взаимодействия, мог удалять линии тейк-профита и стоп-лосса, а также позволял нам очень легко закрывать позицию. Для тех, кто следит за этой серией, думаю, не составит труда понять то, что здесь реализуется. Тем не менее, до текущего момента мы ещё ничего не сделали в отношении вопроса моделирования сделки. Но пока не беспокойтесь об этом. Мы движемся в этом направлении, даже если это не всегда очевидно.
Теперь перед нами проблема, которая, с одной стороны, довольно неприятна, но очень интересна с другой. Проблема заключается в следующем: как вернуть линии тейк-профита и стоп-лосса после того, как они были удалены, и сделать это без использования терминала путем выполнения операции прямо на графике. На первый взгляд, это кажется простым. Однако, существует несколько препятствий, которые необходимо преодолеть.
Автор: Daniel Jose