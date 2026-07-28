Обсуждение статьи "От начального до среднего уровня: Очереди, списки и деревья (I)"
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Опубликована статья От начального до среднего уровня: Очереди, списки и деревья (I):
Механизм, описанный в предыдущей статье, не всегда действует самостоятельно. Большую часть времени системы сортировки и поиска связаны с другими типами механизмов. В данной статье мы рассмотрим один из этих механизмов.
Действительно, хотя мы всё ещё ориентируемся на базовый контент, но некоторым может показаться более продвинутым то, что будет рассмотрено здесь. Однако всё это связано с основами, которые должен знать каждый профессиональный программист.
Хорошо, чтобы начать правильно, перейдем к новой теме. Помните, что если у вас возникнут трудности с пониманием изложенного здесь или речь пойдет об элементах, которые не объясняются в этой статье, вам следует обратиться к предыдущим статьям. В них вы найдете всю необходимую информацию для понимания данной статьи.
Автор: CODE X