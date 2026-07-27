Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 80): Использование паттернов Ишимоку и ADX Уайлдера в обучении с подкреплением TD3"
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Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 80): Использование паттернов Ишимоку и ADX Уайлдера в обучении с подкреплением TD3:
Среди алгоритмов обучения с подкреплением (RL) Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3) в некоторых кругах рассматривается как надежный кандидат для финансовых задач. TD3 разработан для непрерывных пространств действий, поэтому особенно хорошо подходит для торговых задач, где размер позиции и момент входа не сводятся к бинарному выбору, а требуют точной настройки. По сравнению со своим предшественником DDPG алгоритм TD3 включает важные улучшения стабильности: использование нескольких критиков, добавление сглаживающего шума к целевым действиям и отложенные обновления политики для предотвращения переобучения на кратковременных шумовых колебаниях.
Основная цель этой статьи, как всегда, – показать, как модели TD3, обученные в Python, можно интегрировать в архитектуру советников MQL5 для создания прототипов. В частности, мы покажем, как сеть актора TD3, экспортированную в формат ONNX, можно подключить и использовать в пользовательском классе сигнала. Как всегда, затем эти классы сигналов объединяются в советник с помощью Мастера MQL5.
Для большей практической ценности статья завершится обзором нескольких форвардных тестов, проведенных в Тестере стратегий MetaTrader. Анализируются три отчета, каждый из которых посвящен одному из трех сигнальных паттернов, выбранных для дальнейшего изучения в части 74. Это паттерны сигналов 0, 1 и 5.
Автор: Stephen Njuki