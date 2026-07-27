Обсуждение статьи "Разработка самовосстанавливающегося советника в MQL5 (Часть 2): Виртуальная защита сделок, устойчивая к перезапуску"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Разработка самовосстанавливающегося советника в MQL5 (Часть 2): Виртуальная защита сделок, устойчивая к перезапуску:
В системах виртуальной защиты уровни стоп-лосса и тейк-профита существуют только внутри памяти среды выполнения советника. Советник постоянно отслеживает рыночные цены, пока позиция остается открытой и вручную закрывает позиции при достижении условий виртуальной защиты.
В нормальных условиях работы эта архитектура функционирует корректно. Однако ситуация резко меняется, как только торговый терминал неожиданно выключается. Рассмотрим следующий сценарий:
Эта проблема возникает из-за того, что память времени выполнения является временной. После выключения терминала советник теряет доступ к своему внутреннему состоянию защиты и полностью прекращает мониторинг активной позиции.
В течение этого периода отключения рынок продолжает движение в обычном режиме. Если цена пересекает скрытый стоп-лосс, когда советник уже не работает, брокер остается в неведении, поскольку стоп-лосс на стороне брокера вообще не выставлялся. После перезапуска сделка может оставаться открытой, даже если предусмотренные условия защиты уже были нарушены ранее.
Автор: Chacha Ian Maroa