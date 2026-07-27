Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: От единственного прогноза к пространству рыночных сценариев (Окончание)"
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Опубликована статья Нейросети в трейдинге: От единственного прогноза к пространству рыночных сценариев (Окончание):
Материал завершает адаптацию фреймворка ORION к трейдингу: сценарии рынка формируются Market Encoder, а Актёр на их основе управляет объёмом, TP и SL с учётом состояния счёта/ Критики дают оценку действий. Описаны процедуры офлайн‑ и онлайн‑обучения и контроль утечки будущего. Проверка проводится в тестере стратегий на отложенном периоде.
Если заставить модель всегда строить одну траекторию, она начинает усреднять возможные исходы. Между ростом и разворотом может появиться плавное боковое движение. Формальная ошибка такого прогноза может быть умеренной. Однако компромисс часто не соответствует ни одному реальному режиму и не даёт надёжной основы для управления позицией.
Поэтому в предыдущих статьях мы перешли от единственного прогноза к пространству рыночных сценариев. Первый этап заложил вычислительный фундамент нескольких траекторий, их вероятностей и неопределённости. Затем появилась кодовая книга, которая поддерживает специализацию сценариев и снижает риск их схлопывания. В третьей статье сценарное кросс-внимание связало возможные варианты будущего с балансом, открытой позицией и временем.
Такой перенос сохраняет основную идею авторского ORION: анализ ситуации, планирование и действие не следует смешивать раньше времени. В исходной работе этот принцип связывает семантическое рассуждение с числовой траекторией автомобиля. В нашей адаптации сценарное пространство описывает возможное развитие рынка, а торговая политика решает, как использовать эту информацию.
После построения компонентов остался практический вопрос: как обучить их работать совместно, не разрушая смысл сценариев? И как проверить результат на новых данных? Общий сквозной запуск здесь нежелателен. Сигнал вознаграждения не должен произвольно перестраивать рыночное представление под текущие действия Актёра.
В этой статье мы объединим ранее созданные блоки в завершённую систему. Сначала рассмотрим архитектуру Market Encoder и торгового контура. Затем разберём офлайн-обучение Market Encoder, офлайн-обучение Актёра и Критиков и их последующую онлайн-настройку. Итоговую оценку проведём в тестере стратегий по финансовому результату на данных, которые не участвовали в обучении.
Автор: Dmitriy Gizlyk