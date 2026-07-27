В мобильном приложении МТ5 появляется одноразовый пароль

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Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто знает. С сегодняшнего дня для входа в мобильный терминал МТ5 требует одноразовый пароль. В настройках отвязал счет, но после переключения между счетами, брокерами, вновь появляется требование одноразового пароля. Как исправить, чтобы не спрашивал одноразовый пароль? Очень неудобно....
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