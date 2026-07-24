Обсуждение статьи "Автоматизация классических рыночных методов в MQL5 (Часть 1): Накопление и распределение по Вайкоффу"
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Опубликована статья Автоматизация классических рыночных методов в MQL5 (Часть 1): Накопление и распределение по Вайкоффу:
Одной из наиболее устойчивых концепций технического анализа является метод Вайкоффа. Ричард Вайкофф разработал его в 1930-х годах после десятилетий наблюдений за тем, как крупные институциональные участники накапливают и распределяют позиции на финансовых рынках.
Этот метод рассматривает движение рынка не как случайный шум, а как последовательность причинно-следственных циклов, обусловленных институциональным спросом и предложением. Такие циклы оставляют характерные структурные признаки — spring (ложный прокол поддержки), признак силы (sign of strength, SOS), upthrust (ложный вынос выше сопротивления) и признак слабости (sign of weakness, SOW), — которые подготовленный трейдер может распознавать и использовать в торговле.
Несмотря на широкое распространение, метод Вайкоффа редко автоматизируют в MQL5. Причина не в сложности обнаружения отдельных событий: например, определить факт закрытия ниже поддержки тривиально. Основная трудность состоит в том, что каждое событие Вайкоффа имеет смысл только в контексте предшествующих событий. Spring — это не просто снижение ниже поддержки. Это уход ниже поддержки внутри определённого диапазона после предшествующего нисходящего тренда, подтверждённый характерным объёмом. Само по себе такое событие ничего не значит; важно выявить его как часть подтверждённой последовательности.
В этой статье мы создадим полноценный советник, автоматизирующий последовательное обнаружение событий с помощью конечного автомата. На таймфрейме H4 советник выявляет структуры накопления, обнаруживает spring как финальный вытряхивающий манёвр, подтверждает спрос по признаку силы и открывает длинную позицию в последней точке поддержки (LPS).
Автор: Tola Moses Hector