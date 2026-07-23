Обсуждение статьи "Кодирование свечных моделей (Часть 2): Моделирование движения цены в виде упорядоченной последовательности"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Кодирование свечных моделей (Часть 2): Моделирование движения цены в виде упорядоченной последовательности:

Разработка инструментов на основе перестановок в MQL5 обеспечивает систематический способ анализа комбинаций свечных паттернов для торговых стратегий. В этой статье представлен калькулятор и генератор перестановок, предназначенные для вычисления и перечисления всех возможных упорядоченных последовательностей свечей из бычьих и медвежьих наборов, с повторениями или без них. Генерируя исчерпывающие комбинации паттернов, трейдеры могут проводить анализ на основе данных для выявления высоковероятных рыночных паттернов и улучшения принятия решений в автоматизированных торговых системах.

В этой части наша цель — разработать калькулятор перестановок на MQL5. Этот инструмент вычислит общее ожидаемое количество уникальных паттернов, которые могут быть сгенерированы из заданного входного набора, например, "AHEGD" (бычий набор) или "ahegd" (медвежий набор). Например, если взять подмножество из трех букв из пяти доступных, сколько различных упорядоченных последовательностей (перестановок) мы можем составить? Калькулятор ответит на такие вопросы, учитывая, разрешено ли повторение (например, один и тот же тип свечи может появляться последовательно) или нет (каждый тип используется не более одного раза).

Кроме того, мы создадим функцию, которая генерирует все упорядоченные последовательности (перестановки) для заданного набора типов свечей. Эта функция создаст массив строк, каждая из которых представляет собой допустимую последовательность паттернов. Такой полный перечень позволяет выполнять анализ на основе данных. Трейдеры могут сравнивать последовательности в реальном времени со всеми теоретическими паттернами и определять те, которые наиболее связаны с конкретными результатами (например, продолжение тренда или разворот).


Автор: Daniel Opoku

Новый комментарий