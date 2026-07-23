Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 79): Использование осцилляторов Gator и A/D в обучении с учителем"
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Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 79): Использование осцилляторов Gator и A/D в обучении с учителем:
В качестве модели обучения с учителем мы выбрали CNN, использующую ядерную регрессию и сходство по скалярному произведению. Ядерная регрессия оценивает выходные представления каждого слоя CNN, взвешивая наблюдаемые входные данные по степени их сходства с конкретной точкой запроса. Это сходство количественно оценивается с помощью скалярного произведения, используемого в качестве ядерной функции. В нашей модели, код которой приведен в следующем разделе, метод _dot_product_kernel_regression вычисляет сходство между всеми временными позициями на карте признаков с помощью функции torch.bmm(x, x.T). Затем к результату применяется нормализация Softmax, во многом аналогичная механизму самовнимания.
Скалярное произведение выступает адаптивной к данным мерой сходства: его высокое значение означает, что две позиции имеют одинаковый паттерн активации по каналам и поэтому сильнее влияют на взвешенную сумму. Это можно представить так: каждая позиция получает "голоса", число которых пропорционально ее сходству с позицией запроса. Слой CNN можно представить как таблицу, в которой строки соответствуют временным шагам, а столбцы – признакам. В этой модели одна строка соответствует "позиции". Таким образом, "позиция запроса" – это текущая строка, которая обновляется. В процессе обновления эта строка сравнивается со всеми остальными позициями, чтобы количественно оценить степень их сходства. Такие обновления происходят в ходе обратного распространения ошибки.
Автор: Stephen Njuki