Обсуждение статьи "Система аудита счета в MQL5 (Часть 1): Проектирование пользовательского интерфейса"

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Опубликована статья Система аудита счета в MQL5 (Часть 1): Проектирование пользовательского интерфейса:

В этой статье мы разработаем слой пользовательского интерфейса системы аудита счёта в MQL5 с использованием классов CChartObject. Создадим размещаемую на графике информационную панель, отображающую основные показатели: начальный и конечный баланс, чистую прибыль, общее количество сделок, число прибыльных и убыточных сделок, процент прибыльных сделок, выведенные средства и оценку эффективности в виде звёзд. Кнопка меню позволяет отображать и скрывать панель и восстанавливает торговлю в один клик. В результате получается удобная основа для дальнейшего развития системы аудита счёта.

Прежде чем переходить к реализации, важно наглядно представить, что именно мы собираемся создать.

Система рассчитана на регулярный цикл оценки и автоматически формирует структурированные отчёты аудита еженедельно или ежемесячно — в зависимости от настроек пользователя. Вместо ручной проверки система непрерывно анализирует последний оцениваемый интервал, обеспечивая последовательную и объективную оценку результатов счёта во времени.

Результаты аудита выводятся непосредственно на график в аккуратном и структурированном интерфейсе. В результате трейдер получает компактную панель аудита непосредственно рядом с ценовым движением на графике и может отслеживать эффективность торговли в реальном времени, не переключаясь на другие окна. Задача заключается не только в отображении чисел, но и в преобразовании сырых торговых данных в понятную, легко читаемую аналитику для принятия решений.

Ниже показано, как будет выглядеть окончательный интерфейс аудита после его размещения на графике:

                                          

Панель аудита счёта


Автор: Chukwubuikem Okeke

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