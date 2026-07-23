Обсуждение статьи "Система аудита счета в MQL5 (Часть 1): Проектирование пользовательского интерфейса"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Система аудита счета в MQL5 (Часть 1): Проектирование пользовательского интерфейса:
Прежде чем переходить к реализации, важно наглядно представить, что именно мы собираемся создать.
Система рассчитана на регулярный цикл оценки и автоматически формирует структурированные отчёты аудита еженедельно или ежемесячно — в зависимости от настроек пользователя. Вместо ручной проверки система непрерывно анализирует последний оцениваемый интервал, обеспечивая последовательную и объективную оценку результатов счёта во времени.
Результаты аудита выводятся непосредственно на график в аккуратном и структурированном интерфейсе. В результате трейдер получает компактную панель аудита непосредственно рядом с ценовым движением на графике и может отслеживать эффективность торговли в реальном времени, не переключаясь на другие окна. Задача заключается не только в отображении чисел, но и в преобразовании сырых торговых данных в понятную, легко читаемую аналитику для принятия решений.Ниже показано, как будет выглядеть окончательный интерфейс аудита после его размещения на графике:
Автор: Chukwubuikem Okeke