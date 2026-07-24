Обсуждение статьи "Ручное тестирование на исторических данных в тестере стратегий MetaTrader 5 с кнопками Buy/Sell на графике"
Супер статья - спасибо большое. Перечитаю еще раз. Тоже ваяю кнопки...Буду использовать ваш подход с кнопками в коде как их правильно кодировать на mql5. Думаю там не сложно - тем более с языками программирования я хорошо знаком...
Roman Shiredchenko #:You're welcome Roman, and I'm glad the article is helpful. I will write another one with more buttons and functionality which may interest you. Keep an eye out of it.
Super article - thank you very much. I'll re-read it again. I'm also digging buttons... I will use your approach with buttons in the code how to properly encode them on mql5. I think it's not difficult - especially with programming languages, I am well acquainted ...
Super article - thank you very much. I'll re-read it again. I'm also digging buttons... I will use your approach with buttons in the code how to properly encode them on mql5. I think it's not difficult - especially with programming languages, I am well acquainted ...
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Опубликована статья Ручное тестирование на исторических данных в тестере стратегий MetaTrader 5 с кнопками Buy/Sell на графике:
Некоторое время назад я искал способ вручную тестировать идеи на исторических данных, чтобы проверить, есть ли в них смысл и какие фильтры могут повысить точность. Это было до моего знакомства с MQL5, и я участвовал в соревнованиях, которые поощряли азартные игры, а не торговлю. Вы их знаете, те, где вход бесплатный, правила время от времени меняются, и первый же участник за день утроил свой счет… вот такие.
Я был довольно наивен, полагая, что если мне удастся хотя бы один раз победить, то я смогу позволить себе участвовать в конкурсах проп-фирм и провозгласить себя «элитным трейдером». Но после нескольких убыточных операций и моментов, когда я буквально рвал на себе волосы, я решил по-настоящему начать разбираться в торговле и инвестировании с финансово-математической точки зрения и в процессе этого обнаружил, что на моей платформе MetaTrader имеется тестер стратегий. С этого и началось мое глубокое погружение в тему, когда я понял: можно программировать торговые роботы (советники) и использовать тестер стратегий для оценки стратегий и настройки параметров.
Имея диплом в области информационно-коммуникационных технологий, я с легкостью разобрался в этом, поскольку язык MQL5 представлял собой, по сути, адаптированный под задачи трейдинга язык C++, но логика и основные принципы работали точно так же. После просмотра нескольких видеороликов на YouTube, бесчисленных часов изучения документации с небольшой помощью искусственного интеллекта я создал пару советников (Expert Advisors, EAs). Следующим препятствием стало тестирование.
Сначала я запускал отдельные тесты, потому что ничего не знал об оптимизации (я думал, что она оптимизирует код). Я продолжал тестировать, меняя параметры и снова тестируя. Так было до тех пор, пока я не спросил у ChatGPT, есть ли способ автоматизировать этот процесс, и это привело меня к разделу оптимизации в тестере стратегий. Я чувствовал себя умным, как самый умный мужик на земле, но достаточно было одного теста, чтобы понять, что мой старый, залежавшийся ноутбук (я получил его от отца еще в 2016 году, и тогда он уже был не новым) не справляется с этими тестами. Ну, точнее, он мог бы… но на их выполнение ушло несколько дней, и каждое падение напряжения в сети (которое, похоже, случалось только во время проведения этих тестов) означало, что приходилось начинать все сначала.
Автор: Stephen Gathumbi Ndiba