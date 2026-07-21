Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 32): Создание системы распознавания гармонического паттерна "5 Drives" с использованием Price Action"
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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 32): Создание системы распознавания гармонического паттерна "5 Drives" с использованием Price Action:
Паттерн "5 Drives (5-0)" представляет собой структуру гармонической торговли, определяемую шестью ключевыми точками разворота — A, B, C, D, E и F; паттерн может быть как бычьим, так и медвежьим. Паттерн используется для определения зон разворота посредством последовательности движений и коррекций с определенными коэффициентами коррекций Фибоначчи. При бычьем паттерне "5 Drives" структура образует последовательность "максимум-минимум-максимум-минимум-максимум-минимум", где A - это свинг-хай, B - свинг-лоу, C - свинг-хай, D - свинг-лоу, E - свинг-хай и F - свинг-лоу (выше B), при этом отрезки AB и CD составляют 1,13–1,618 от предыдущего движения, BC и DE — 1,618–2,24, а CD равен AB при коррекции 0,5; медвежий паттерн меняет эту последовательность на противоположную, когда F находится ниже B. Вот визуализация этих паттернов:
Медвежий гармонический паттерн "5 Drives":
Бычий гармонический паттерн "5 Drives":
Наш подход включает в себя обнаружение этих точек разворота в заданном диапазоне баров, проверку волн паттерна в соответствии с критериями Фибоначчи, визуализацию структуры A-B-C-D-E-F с помощью графических объектов, таких как треугольники и линии тренда, и открытие сделок в точке F с настраиваемым стоп-лоссом (на основе Фибоначчи или фиксированный) и настраиваемыми уровнями тейк-профита (одна треть, две трети или уровень точки разворота E), чтобы использовать ожидаемый разворот цены. Приступим к реализации!
Автор: Allan Munene Mutiiria