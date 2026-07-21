Обсуждение статьи "Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 6): Построение единого фреймворка дисциплины на MQL5"

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Опубликована статья Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 6): Построение единого фреймворка дисциплины на MQL5:

В статье представлен унифицированный фреймворк обеспечения дисциплины на MQL5, которая объединяет модули белого списка символов, торговых часов и новостных фильтров, а также ежедневных лимитов сделок в рамках файла CDisciplineEngine.mqh. Объясняется централизованная проверка сделок и синхронизация состояний, выполняемые совместно дашбордом графиков и советником-принудителем. Читатели узнают, как авторизовывать ордера через единый шлюз, отслеживать разрешения в реальном времени и автоматически обеспечивать соблюдение правил на уровне всего терминала.

В предыдущих частях этой серии отвечающие за дисциплину компоненты разрабатывались независимо, включая белый список символов, контроль торговых сессий, фильтрацию новостных блокировок и дневные лимиты сделок. В этой части эти компоненты объединены в централизованный фреймворк дисциплины, регулирующий торговое поведение на всем терминале.

Цель системы — контролировать, когда торговля разрешена, ограничена или подлежит принудительному соблюдению заданных правил Фреймворк вводит слой валидации между исполнением стратегии и доступом к рынку.

В центре архитектуры находится CDisciplineEngine.mqh, который выступает в качестве координационного уровня для всех операций, связанных с обеспечением дисциплины. Этот движок проверяет разрешения на торговлю и обновляет состояние правил. Он также предоставляет данные мониторинга дашборду и советнику, поддерживая синхронизацию среды.

Фреймворк организован в четыре основных уровня:

  • Уровень конфигурации (Configuration Layer)
  • Движок дисциплины (Discipline Engine)
  • Визуальный дашборд (Visual Dashboard)
  • Интеграция советника (Expert Advisor Integration)

Автор: Christian Benjamin

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