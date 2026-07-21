Обсуждение статьи "Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 6): Построение единого фреймворка дисциплины на MQL5"
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Опубликована статья Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 6): Построение единого фреймворка дисциплины на MQL5:
В предыдущих частях этой серии отвечающие за дисциплину компоненты разрабатывались независимо, включая белый список символов, контроль торговых сессий, фильтрацию новостных блокировок и дневные лимиты сделок. В этой части эти компоненты объединены в централизованный фреймворк дисциплины, регулирующий торговое поведение на всем терминале.
Цель системы — контролировать, когда торговля разрешена, ограничена или подлежит принудительному соблюдению заданных правил Фреймворк вводит слой валидации между исполнением стратегии и доступом к рынку.
В центре архитектуры находится CDisciplineEngine.mqh, который выступает в качестве координационного уровня для всех операций, связанных с обеспечением дисциплины. Этот движок проверяет разрешения на торговлю и обновляет состояние правил. Он также предоставляет данные мониторинга дашборду и советнику, поддерживая синхронизацию среды.
Фреймворк организован в четыре основных уровня:
Автор: Christian Benjamin