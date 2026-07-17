Обсуждение статьи "Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 10): Дополнение футпринт-графика информационным блоком настроений по объёму по каждому бару"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 10): Дополнение футпринт-графика информационным блоком настроений по объёму по каждому бару:
Завершённый бар содержит информацию, которую строки ценовых уровней плохо обобщают. Чистая дельта показывает, какая сторона в целом проявляла большую агрессивность, общий объём показывает, сопровождалась ли эта агрессия существенным участием или происходила в условиях низкой активности, а соотношение покупок и продаж раскрывает степень дисбаланса. Когда эти три числа видны над каждой свечой в компактном блоке с цветовым кодированием, трейдер может за несколько секунд просканировать десятки баров и сразу определить, в каких барах доминировала одна сторона, какие были сбалансированы и было ли доминирование подкреплено высоким или низким объёмом, не читая ни одной строки ценового уровня.
В реальной торговле используйте чистую дельту в информационном блоке настроений по объёму как первый фильтр — бар, закрывшийся выше при сильно отрицательной дельте, предупреждает, что продавцы абсорбировали движение вверх, поэтому такой бар хуже подходит для длинной позиции, чем бар с соответствующей положительной дельтой. Следите за последовательными барами, где направление дельты расходится с направлением цены: устойчивая дивергенция дельты часто предшествует разворотам. Используйте значение общего объёма, чтобы отделять бары с уверенным участием от шума: большая дельта на низком общем объёме имеет меньший вес, чем такая же дельта при высоком участии. Процентное соотношение особенно полезно на ключевых уровнях: бар с 80% покупок, отвергающий уровень поддержки, подтверждает сильное поглощение, тогда как почти равное соотношение 50/50 на том же уровне говорит скорее о нерешительности, чем об уверенности. Используйте интенсивность цвета самого информационного блока как визуальную тепловую карту по графику: последовательность всё более насыщенных цветов в одном направлении сигнализирует о нарастающем импульсе, а внезапная смена цвета — о потенциальной смене рыночного режима.
Мы расширяем структуру футпринта дельтой на уровне бара, процентами и кэшированными цветами, вычисляем эти значения при каждом тиковом обновлении через отдельную функцию, реализуем геометрию скруглённых углов и точные вспомогательные функции для рисования дуг, добавляем конвейер суперсэмплинга с последующей понижающей дискретизацией для сглаженного вывода и накладываем готовый блок на основной холст с помощью попиксельного альфа-смешивания. Ниже кратко показано, что мы собираемся реализовать.
Автор: Allan Munene Mutiiria