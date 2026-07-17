Обсуждение статьи "Ассоциативные правила и теория вероятностей на Форекс: Фильтр сигналов без нейросетей и без магии"

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Опубликована статья Ассоциативные правила и теория вероятностей на Форекс: Фильтр сигналов без нейросетей и без магии:

Рассматриваем альтернативу нейросетевым фильтрам сигналов: ассоциативные правила и базовую теорию вероятностей в MQL5, без Python и внешних библиотек. Показано, как дискретизировать рыночные условия (RSI, EMA, ATR, импульс, сессия), собрать статистику по support, confidence, lift и edge с сглаживанием Лапласа и применять результат как прозрачный входной фильтр перед сделкой.

В прошлых вариантах мы усиливали торговую систему нейросетевым фильтром: сеть смотрела на признаки рынка и решала, совпадает ли её прогноз с направлением кандидата на вход. Но есть другой путь — проще, прозрачнее и очень удобный для MQL5. Это ассоциативные правила и базовая теория вероятностей.

Идея такая: вместо того чтобы заставлять модель "думать" как нейросеть, мы собираем статистику повторяющихся рыночных состояний. Если рынок часто ведёт себя определённым образом после комбинации признаков, система запоминает это как правило. Например: если RSI находится в зоне перепроданности, цена ниже EMA, волатильность высокая, а час относится к европейской сессии, то через N баров цена чаще растёт, чем падает. Это не предсказание будущего в мистическом смысле. Это аккуратная статистическая оценка: что обычно происходило после похожих условий в истории.

Такой подход хорошо подходит для торговых роботов, потому что он не требует Python, файлов весов, внешних библиотек и тяжёлого обучения. Всё можно сделать прямо внутри советника: собрать признаки, дискретизировать их в события, посчитать частоты, оценить вероятности и использовать результат как последний фильтр перед входом.

Автор: Yevgeniy Koshtenko

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