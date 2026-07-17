Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: От единственного прогноза к пространству рыночных сценариев (кодовая книга сценариев)"
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Опубликована статья Нейросети в трейдинге: От единственного прогноза к пространству рыночных сценариев (кодовая книга сценариев):
Статья описывает переход к многосценарному прогнозу на базе ORION: создаётся кодовая книга рыночных прототипов с EMA-памятью и слой, объединяющий генератор, роутер и оценку неопределённости. Такой модуль формирует траектории, их априорные вероятности и допустимый разброс, что позволяет учитывать альтернативные продолжения рынка при проектировании торговых решений.
Финансовый рынок редко оставляет модели единственный очевидный путь. После одного и того же состояния импульс может продолжиться, перейти в коррекцию или затухнуть в боковом движении. Каждый вариант способен выглядеть правдоподобно в момент принятия решения, хотя фактически реализуется только один.
Обычная прогностическая модель вынуждена свести эту развилку к одной траектории. Когда похожие состояния в обучающей выборке получают разные продолжения, минимизация средней ошибки подталкивает модель к компромиссу. Продолжение тренда и глубокая коррекция превращаются в умеренное движение, а резкий импульс и консолидация — в сглаженную линию. Формально ошибка может оставаться небольшой, но такой прогноз нередко не соответствует ни одному реальному рыночному режиму.
Для торговли потеря альтернатив особенно чувствительна. Недостаточно знать предполагаемую цену через несколько баров. Важно понимать путь к ней: возможную глубину встречного движения, продолжительность импульса, границу отмены исходной гипотезы и диапазон, в котором прогноз ещё сохраняет смысл. Одна усреднённая линия скрывает эту структуру и заставляет торговую политику восстанавливать её косвенно.
Для практикующего трейдера различие принципиально. Две траектории могут завершаться примерно на одном ценовом уровне, но требовать совершенно разных действий. Одна ведёт к цели почти без отката, другая сначала проходит заметное движение против позиции. В первом случае допустим короткий защитный уровень, во втором такой же стоп превратит верную идею в убыточную сделку ещё до реализации основного движения. Поэтому торговому контуру важна не только конечная точка прогноза, но и вся форма предполагаемого пути.
Автор: Dmitriy Gizlyk