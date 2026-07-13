Обсуждение статьи "Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 5): Контроль соблюдения риск-ограничений на уровне счёта в MQL5"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 5): Контроль соблюдения риск-ограничений на уровне счёта в MQL5:
В торговле правила управления рисками редко являются проблемой. В торговле правила управления рисками редко являются проблемой. Параметры обычно ясны: фиксированный процент эквити на сделку, определенный стоп-лосс, тейк-профит, рассчитанный на основе той же модели, а также постоянное соотношение риска и прибыли. Реальная проблема возникает после исполнения. После открытия позиций их можно изменять, частично закрывать или открывать из нескольких источников, включая ручное открытие сделок и различные советники, работающие с разными символами. Со временем это приводит к расхождению между заданным риском и фактической экспозицией.
Это нарушение обычно проявляется в узнаваемых формах: позиции без стоп-лосса или тейк-профита, размеры лотов, превышающие установленный порог риска, или уровни тейк-профита, которые больше не соответствуют предполагаемой структуре риска и прибыли. В MetaTrader 5 отсутствует встроенный модуль, который бы постоянно проверял эти условия на уровне счета после размещения сделки.
Для решения этой проблемы риск необходимо рассматривать как набор обязательных условий, а не как статические правила, определенные при входе в сделку. В этой системе позиция считается корректной только тогда, когда одновременно выполняются все следующие условия: присутствует стоп-лосс, определен тейк-профит, экспозиция соответствует фиксированному проценту от эквити, а результирующая структура соответствует настроенному соотношению риска и прибыли. Любое отклонение от этих условий рассматривается как нарушение.
В этой статье представлен модуль контроля на уровне счета, который постоянно отслеживает все открытые позиции, оценивает их на соответствие этим условиям и применяет корректирующие действия при необходимости. Основное внимание уделяется не логике входа или генерации сигналов, а поддержанию структурной согласованности риска на протяжении всего жизненного цикла позиции.
Автор: Christian Benjamin