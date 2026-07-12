Обсуждение статьи "Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 4): Smart WaveTrend Crossover на основе двух осцилляторов"

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Опубликована статья Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 4): Smart WaveTrend Crossover на основе двух осцилляторов:

В этой статье мы разработаем пользовательский индикатор MQL5 под названием Smart WaveTrend Crossover, использующий два осциллятора WaveTrend: один — для формирования сигналов пересечения, второй — для фильтрации тренда, с настраиваемыми параметрами длины канала, периода усреднения и скользящей средней. Индикатор отображает цветные свечи в зависимости от направления тренда, отображает стрелки покупки и продажи при пересечениях, а также включает параметры для включения подтверждения по тренду и настройки визуальных элементов, таких как цвета и смещения.

Структура Smart WaveTrend Crossover основана на осцилляторе WaveTrend — инструменте оценки рыночного импульса, который измеряет состояния перекупленности и перепроданности с использованием сглаженных средних цен. Это помогает определять потенциальные развороты или продолжения рыночного импульса. Осциллятор вычисляет исходную цену на основе максимумов, минимумов и цен закрытия, а затем применяет экспоненциальные скользящие средние для построения двух линий: более быстрой осциллирующей линии и более медленной сглаженной линии. Пересечения этих линий сигнализируют о возможностях покупки или продажи. Используя две конфигурации WaveTrend — одну с более короткими периодами для более чувствительной генерации сигналов, а другую с более длинными периодами для определения общего тренда, — мы можем объединить быстрые сигналы для входа с более широким рыночным контекстом. Это помогает отфильтровывать ложные сигналы в условиях бокового и нестабильного рынка.

В бычьем сценарии мы ожидаем, что более быстрая линия пересечет более медленную линию снизу вверх на сигнальном осцилляторе. Это указывает на усиление восходящего импульса, особенно если сигнал совпадает с восходящим трендом по осциллятору с более длинными периодами. В медвежьем сценарии пересечение быстрой линией медленной сверху вниз указывает на нисходящий импульс. В идеале это подтверждается нисходящим трендом по осциллятору с более длинными периодами, что позволяет избегать сделок против тренда. Такой подход помогает использовать изменения импульса с учетом преобладающего тренда. Дополнительные визуальные элементы, например цветные свечи, выделяют направление тренда, а стрелки отмечают точные точки появления сигналов.

Мы планируем отдельно рассчитывать значения WaveTrend для сигналов и тренда, используя настраиваемые длины каналов, периодов усреднения и скользящих средних, обнаруживать пересечения в сигнальном осцилляторе и применять необязательный трендовый фильтр, чтобы сигналы соответствовали направлению тренда. Мы добавим визуальные элементы, такие как окрашивание свечей на основе состояния тренда и стрелки со смещением для сигналов покупки или продажи, создавая комплексную систему, которая предоставляет понятные и практически применимые сигналы для торговли по импульсу. Ниже приведено визуальное представление наших целей.

СТРУКТУРА ИНДИКАТОРА


Автор: Allan Munene Mutiiria

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