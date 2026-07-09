Обсуждение статьи "Моделирование рынка: Position View (VIII)"
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Опубликована статья Моделирование рынка: Position View (VIII):
В предыдущей статье, Моделирование рынка: Position View (VII), мы рассмотрели, как можно реализовать индикатор позиции, позволяющий закрывать открытую позицию непосредственно с графика, взаимодействуя с объектом, доступным на графике. После завершения и проверки работы первого механизма мы приступили к внесению изменений, чтобы обеспечить возможность удаления линий тейк-профита и стоп-лосса для открытой позиции. Однако, поскольку необходимые изменения требовали подробных объяснений, в той же статье я показал только те изменения, которые необходимо было внести в советник, но всё ещё требовалось показать изменения, которые необходимо было внести в индикатор позиции.
Изменения в самом коде относительно незначительны. Тем не менее, наблюдая за аудиторией, проявившей интерес к этой системе репликации/моделирования, я заметил, что многие, если не подавляющее большинство, не имеют большого опыта в программировании, и тем более в том типе программирования, который я представляю и использую. Таким образом, на мой взгляд, необходимо дать чуть более подробное объяснение, чтобы каждый мог понять и при желании изменить коды для решения конкретных задач. Весь представленный здесь код предназначен исключительно для образовательных целей. Поэтому постарайтесь изучить как сам код, так и объяснение, которое я дам, потому что сейчас мы начнем серьезную работу.
Автор: Daniel Jose