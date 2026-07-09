Помогите найти старый аккаунт по номеру телефона и удалить его или отвязать от него номер

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Здравствуйте. Я пытаюсь привязать номер телефона к своему текущему аккаунту, но уже используется. Я забыл данные своего старого аккаунта (логин и почту). Помогите найти старый аккаунт по номеру телефона и удалить его или отвязать от него номер

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