Помогите найти старый аккаунт по номеру телефона и удалить его или отвязать от него номер
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Здравствуйте. Я пытаюсь привязать номер телефона к своему текущему аккаунту, но уже используется. Я забыл данные своего старого аккаунта (логин и почту). Помогите найти старый аккаунт по номеру телефона и удалить его или отвязать от него номер