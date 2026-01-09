Обсуждение статьи "Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть IX): Организация кода (III): Модуль коммуникации"
Опубликована статья Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть IX): Организация кода (III): Модуль коммуникации:
Мы продолжим начатое в предыдущей статье и расширим нашу новую панель администратора, в которой мы реализовали модуляризацию как ключевой аспект организации кода. Мы ввели класс AdminHomeDialog, отвечающий за создание интерфейса главной страницы панели администратора. Эта домашняя панель служит центральным узлом для доступа к различным функциям и состоит из кнопок управления доступом, ведущих к трем основным панелям:
Это не окончательные пределы системы, поскольку по мере дальнейшего совершенствования и расширения существующей основы остаются возможными новые функции. В данном обсуждении мы сосредоточимся на панели коммуникации, расширив его возможности по сравнению с предыдущей версией в рамках единой административной панели.
Автор: Clemence Benjamin