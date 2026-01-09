Обсуждение статьи "Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть IX): Организация кода (III): Модуль коммуникации"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть IX): Организация кода (III): Модуль коммуникации:

В этой статье мы представим обновленную панель связи и продолжим нашу серию статей о создании новой панели администратора с использованием принципов модуляризации. Мы шаг за шагом разработаем класс CommunicationsDialog, подробно объяснив, как наследовать его от класса Dialog. Кроме того, в процессе разработки мы будем использовать массивы и класс ListView. Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях!

Мы продолжим начатое в предыдущей статье и расширим нашу новую панель администратора, в которой мы реализовали модуляризацию как ключевой аспект организации кода. Мы ввели класс AdminHomeDialog, отвечающий за создание интерфейса главной страницы панели администратора. Эта домашняя панель служит центральным узлом для доступа к различным функциям и состоит из кнопок управления доступом, ведущих к трем основным панелям:

  • Панель управления торговлей 
  • Панель коммуникации
  • Панель аналитики

Это не окончательные пределы системы, поскольку по мере дальнейшего совершенствования и расширения существующей основы остаются возможными новые функции. В данном обсуждении мы сосредоточимся на панели коммуникации, расширив его возможности по сравнению с предыдущей версией в рамках единой административной панели.


Автор: Clemence Benjamin

Новый комментарий