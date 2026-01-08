Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 24): Создание советника для торговли по графическим объектам"

Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 24): Создание советника для торговли по графическим объектам:

В этой статье вы научитесь созданию советника, который обнаруживает зоны поддержки и сопротивления, нарисованные на графике, и автоматически исполняет сделки на их основе.

Когда рынок начинает формировать более низкие максимумы и более низкие минимумы (медвежья структура) вместо более высоких максимумов и более высоких минимумов (бычья структура), говорят, что он претерпел медвежью смену характера. Чтобы определить ее, советник будет искать четыре значимых движения цены:

  • минимум;
  • за которым следует максимум;
  • затем более высокий минимум;
  • затем более высокий максимум;
  • и, наконец, пробой ниже предшествующего более высокого минимума.

Бычья структура была нарушена, и произошла смена характера на медвежий, что подтверждается последним пробоем ниже более высокого минимума. Советник размещает ордер на продажу, когда такое изменение структуры происходит внутри прямоугольника сопротивления или вблизи него, что указывает на высокую вероятность разворота.

Figure 1. Resistance


Автор: Israel Pelumi Abioye

