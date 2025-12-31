Скрипты: OBJ_REGRESSION.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Канал на линейной регрессии" на графике
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
OBJ_REGRESSION.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Канал на линейной регрессии" на графике:
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Канал на линейной регрессии" (OBJ_REGRESSION) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точек привязки (вычисляемые по процентному положению относительно размеров окна графика), цвет, стиль и толщину линий, режим заливки, отображение на переднем или заднем плане, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает канал по горизонтали, визуализируя анимацию сдвига, а в завершение удаляет объект.
Автор: MetaQuotes