Скрипты: OBJ_FIBOFAN.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Веер Фибоначчи" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Веер Фибоначчи" (OBJ_FIBOFAN) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух опорных точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.

Автор: MetaQuotes

