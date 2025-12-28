Скрипты: OBJ_FIBOTIMES.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Временные зоны Фибоначчи" на графике

OBJ_FIBOTIMES.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Временные зоны Фибоначчи" на графике:

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Временные зоны Фибоначчи" (OBJ_FIBOTIMES) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух опорных точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.

Автор: MetaQuotes

