Скрипты: OBJ_ELLIOTWAVE3.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Корректирующая волна Эллиота" на графике

OBJ_ELLIOTWAVE3.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Корректирующая волна Эллиота" на графике:
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Корректирующая волна Эллиота" (OBJ_ELLIOTWAVE3) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точек (в процентах от размеров окна), степень волны, цвет, стиль и толщину линий, порядок отображения, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет положение его опорных точек, визуализируя анимацию, а затем удаляет объект.
Автор: MetaQuotes