Скрипты: OBJ_ARROW_THUMB_UP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Хорошо" (большой палец вверх) на графике

OBJ_ARROW_THUMB_UP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Хорошо" (большой палец вверх) на графике

OBJ_ARROW_THUMB_UP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Хорошо" (большой палец вверх) на графике:

Скрипт демонстрирует создание знака "Хорошо" (OBJ_ARROW_THUMB_UP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.

Автор: MetaQuotes

