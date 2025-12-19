Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Сеточная аппроксимация событийного потока как инструмент анализа ценовых паттернов (CDC-модуль)"

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Сеточная аппроксимация событийного потока как инструмент анализа ценовых паттернов (CDC-модуль):

В статье представлен промежуточный этап реализации фреймворка EEMFlow средствами MQL5. Основное внимание уделено построению и интеграции CDC-модуля, включающего Self-Corrector, механизм Self-Attention для скорректированного потока и взвешенное объединение сигналов через маску доверия. Рассмотрены принципы архитектуры, порядок прямого и обратного проходов, а также особенности работы с локальными и глобальными признаками движения.

Логическим продолжением нашей работы становится вопрос детализации. После того как событийный поток стабилизирован по плотности, выровнен по признакам и приведён к согласованному пространственно‑временному представлению, возникает следующая, уже более тонкая задача — восстановление локальной структуры движения там, где данные неполны, разрежены или противоречивы. Рынок, как и любое событийное пространство, не даёт информации равномерно. Он оставляет пробелы, маскирует истинную динамику и часто прячет важные детали именно в тех зонах, где сигнал выглядит слабым.

В архитектуре фреймворка EEMFlow эту проблему решает Confidence‑induced Detail Completion Module (CDC). Его роль нельзя свести к косметическому улучшению результата. Речь идёт о принципиальном этапе, где модель начинает осознанно различать надёжные участки движения и области неопределённости, а затем аккуратно, без агрессивных предположений, дополнять недостающую структуру. Это возвращает системе целостность и позволяет сохранить непрерывность динамической картины без искажения базового сигнала.

Именно к построению и адаптации этого модуля средствами MQL5 мы сегодня займемся.

Автор: Dmitriy Gizlyk

