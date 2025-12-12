Обсуждение статьи "Реализация механизма безубыточности в MQL5 (Часть 1): Базовый класс и режим безубытка по фиксированным пунктам"

Опубликована статья Реализация механизма безубыточности в MQL5 (Часть 1): Базовый класс и режим безубытка по фиксированным пунктам:

В данной статье рассматривается применение механизма безубыточности (breakeven) в автоматизированных стратегиях на языке MQL5. Начнем с простого объяснения, что такое режим безубытка, как он реализуется и каковы его возможные вариации. Далее эта функциональность интегрируется в советника Order Blocks, созданного нами в последней статье об управлении рисками. Для оценки эффективности проведем два бэктеста при определенных условиях: один с применением механизма безубыточности и другой — без.

Breakeven — это техника, используемая в трейдинге для более безопасного управления открытыми позициями. Она заключается в перемещении уровня stop loss на цену открытия сделки после того, как та достигла определенного количества пунктов в благоприятном направлении. Таким образом можно защитить сделку и минимизировать убытки в случае неожиданного отката.

Применение breakeven предполагает две основные возможности:

  • позволяет гарантировать, что если цена не достигнет целевого уровня прибыли take profit, сделка не завершится с убытком;
  • используется для фиксации прибыли путем установки stop loss на несколько пунктов выше цены входа.

В этой серии статей мы подробно рассмотрим три варианта реализации breakeven.
Сейчас, в первой части, мы создадим базовый класс системы breakeven и запрограммируем первый простой тип breakeven, который послужит шаблоном для будущих расширений.


Автор: Niquel Mendoza

