Обсуждение статьи "Реализация механизма безубыточности в MQL5 (Часть 1): Базовый класс и режим безубытка по фиксированным пунктам"
Опубликована статья Реализация механизма безубыточности в MQL5 (Часть 1): Базовый класс и режим безубытка по фиксированным пунктам:
Breakeven — это техника, используемая в трейдинге для более безопасного управления открытыми позициями. Она заключается в перемещении уровня stop loss на цену открытия сделки после того, как та достигла определенного количества пунктов в благоприятном направлении. Таким образом можно защитить сделку и минимизировать убытки в случае неожиданного отката.
Применение breakeven предполагает две основные возможности:
В этой серии статей мы подробно рассмотрим три варианта реализации breakeven.
Сейчас, в первой части, мы создадим базовый класс системы breakeven и запрограммируем первый простой тип breakeven, который послужит шаблоном для будущих расширений.
Автор: Niquel Mendoza