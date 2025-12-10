Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 56): Фракталы Билла Вильямса"
Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 56): Фракталы Билла Вильямса:
Фрактальный индикатор Билла Вильямса является одним из ключевых и важных индикатором. Он в первую очередь определяет точки разворота в поведении цены торгуемых символов. Основанный на концепции фракталов, повторяющийся паттерн из 5 столбцов часто обозначается как медвежий, если средний столбец из 5 имеет самый высокий максимум, или как бычий, если средний столбец имеет самый низкий минимум. Как и в предыдущих статьях серии, мы рассмотрим некоторые паттерны этого индикатора, которые могут быть использованы трейдерами.
Для нашего первого паттерна (паттерн 0), бычья формация определяется, когда серия бычьих фрактальных минимумов формируется на уровне или вблизи предыдущего минимума. Обычно это интерпретируется как обнаружение рынком поддержки в данной точке. Важно отметить, что под последовательными фрактальными минимумами подразумевается отсутствие фрактального максимума между ними. Это важный показатель, поскольку типичные паттерны представляют собой чередование фрактальных максимумов и фрактальных минимумов. Однако бычий тренд рассматривается как признак того, что разные покупатели выходят на рынок по схожим ценовым уровням, что подтверждает тезис о фазе накопления, предшествующей восходящему движению.
Автор: Stephen Njuki