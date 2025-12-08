Обсуждение статьи "Знакомство с MQL5 (Часть 19): Автоматизация обнаружения волн Вульфа"
Опубликована статья Знакомство с MQL5 (Часть 19): Автоматизация обнаружения волн Вульфа:
В последней статье мы уже подробно обсудили структуру и правила медвежьего паттерна волн Вульфа. Теперь в этом разделе мы сосредоточимся на том, как реализовать эту логику программно. Как уже упоминалось, медвежья волна Вульфа состоит из пяти волн, которые должны соответствовать определенной последовательности и определенным структурным требованиям. Волна 2 должна быть минимумом свинга, который находится ниже волны 1, а волна 1 должна быть максимумом свинга. Новый максимум свинга, который этот раз выше волны 1 и находится внутри определенного расширения Фибоначчи от отрезков волны 1 и волны 2, формируется волной 3. Затем распознается волна 4 – минимум свинга, который падает ниже волны 3, но остается выше волны 2. Волна 5 завершает паттерн, устанавливая максимум свинга выше волны 3 и падая внутри заранее определенного расширения Фибоначчи от движений в рамках волны 3 и волны 4.
Важно помнить, что отрезки волн 1 и 2 должны быть сопоставимы по размеру с отрезками волн 3 и 4. Волны 3-4 должны составлять минимум 70% от длины волн 1-2. Структура становится надежной благодаря этой симметрии, которая служит еще одним подтверждением действительности паттерна. В этом разделе мы определим пять точек с помощью функций обнаружения свинга и добавим проверки, чтобы убедиться, что расстояния и связи между ними соответствуют требованиям волн Вульфа.
Автор: Israel Pelumi Abioye